TS – Conte non è contento? Neanche noi Osimhen situazione chiara

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 20:23:52 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: VERONA – “Come abbiamo preso le parole di? Noi condividiamo con lui tutto, pensiero e strategie.non ènto ma non lo siamonoi. Volevamo dargli una squadra più completa. Stiamo lavorando, ma lanon è semplice“. Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che parla poi del mercato degli azzurri e della possibile cessione di: “Ladi Victor è, ha espresso una volontà netta e noi ci stiamo lavorando. Lui ha parametri importanti e non è per tutti. Cerchiamo una soluzione che appaghi entrambi. Non è uno sfogo quello di, è una cosa naturale. Anche noi volevamo arrivare più pronti a questa partita. Ci sono state dinamiche oggettive. Stiamo iniziando un progetto nuovo e per raggiungere risultati importanti ci vuole tempo.