Trovato un altro cadavere in Alto Adige non lontano da San Candido

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Il corpo senza vita di un giovane è statonelle campagne della zona di Vandoies, in Val Pusteria, in, a una cinquantina di chilometri da San, il paese dove, proprio in contemporanea con il ritrovamento dela Vandoies, un uomo ha ucciso il padre e una vicina per