Temporali in Toscana allerta sulla costa Alberi sradicati a Livorno allagamenti a Viareggio e Marina di Pisa

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – Era attesa per la tarda mattinata di oggi, 18 agosto, la forte perturbazione che aveva fatto scattare l’gialla perin tutta la. Secondo quanto riportato dal governatore Eugenio Giani sui social, la sala operativa della Protezione Civile seguendo una intensa perturbazione che ha attraversato lasettentrionale, in estensione alle zone interne. A Bocca d’Arno si sono registrate raffiche a 85km/h. E proprio adi, nella notte, una barca a vela è affondata. La causa principale sembra legata a un’avaria, ma ha influito anche il maltempo. Le due persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo la riva con il gommone di emergenza.intensi anche in Versilia e in provincia di Massa, dove si sono cumulati diversi millimetri di pioggia.