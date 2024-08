Team Pacini Biancoverdi al top

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Ottime prestazioni e successi per il, club ippico senese, ai Campionati Mondiali individuali Pony Mounted Games tenutisi, prima volta in Italia, al Centro equestre La Scuderia di Cavaglià in provincia di Biella.Un successo innanzitutto nei numeri per icapitanati da Federico: ben 10 cavalieri e amazzoni nella massima competizione mondiale a livello individuale. A partire dagli Under 12: Gregorio Alessi (su Pier), Sirya Massellucci (Cardinal Beauty), Diego Albiani (Liddesdale Azera) e Giorgia Marangoni (Murphy). Le amazzoni della Under 15: Athena Impero (Wendy), Matilde Bacci (Glenrowan Butternut) e Giulia Pagnoncelli (Cille) e le Under 18: Chiara Romanelli (My Smart Boon) e Viola Neri (Dynamite Silver); poi il veterano, Federico( Lone Star Rebel) per la Open.