Tacchinardi | La 10 a YILDIZ è troppo non ha sempre fatto la DIFFERENZA Del Piero ebbe una FORTUNA che lui NON HA Ecco di cosa ha bisogno VLAHOVIC per fare 20 gol

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 agosto 2024) Alessioha commentato la scelta della Juventus di assegnare la numero dieci aAlessiointerviene sul Corriere della Sera sulla situazione di casa Juve. Che a 24 ore da Juventus-Como, inizio del campionato, è ancora un cantiere. LA JUVE OGGI – «Sono sorpreso, lo ammetto. E non in positivo. Non credevo di