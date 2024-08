Stop ai grembiuli azzurro e rosa ecco quello verde La decisione in comune della Puglia | Passo in avanti nella promozione dell’uguaglianza fin dalla tenera età

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 18 agosto 2024) Un piccolo grande cambiamento sta per arrivare nelle scuole dell'infanzia di Guagnano e Salice Salentino, in provincia di Lecce. Dal prossimo anno scolastico, i tradizionaliper le bambine e azzurri per i bambini saranno sostituiti da un'unica divisa unisex di colorea quadretti. L'articoloai. Lain: “infinetà” .