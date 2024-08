Sorrento abusa di una turista La Polizia di Stato trae in arresto un 23enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Grazie alla visione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza locali èindividuato tempestivamente il responsabile Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti, in prossimità di un noto hotel del centro di, per la segnalazione di una donna vittima di violenza. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una ragazza in evidentedi agitazione. Le attività di seguito esperite hanno permesso di accertare che la stessa era stata oggetto di abusi sessuali da parte di un uomo conosciuto, poco prima, all’interno di un locale.