Sinner può sorridere | Con Rublev serviva grande forza mentale Contento della reazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Adattarsi alle condizioni. Non è stata una partita facile per Jannikil quarto di finale del Masters1000 di Cincinnati. Al di là delle qualità dell’avversario, il russo Andrey, l’altoatesino è stato costretto ad affrontare delle problematiche di gioco legate al tanto vento presente nel corsopartita. Un match in cui entrambi i contendenti si sono trovati in difficoltà e alla fine la maggior solidità e consistenza dihanno fatto la differenza, come rappresentato dallo score di 4-6 7-5 6-4. “È stata necessaria tanta. Erano condizioni difficilissime, molto ventose. Nel primo set ha iniziato molto bene e io non ho giocato il mio miglior tennis, ma nel secondo ho sentito di avere molte possibilità. Ho aspettato la mia occasione. Sono moltodi essere arrivato in semifinale“, ha raccontato Jannik a caldo. Con questo risultato, il n.