Si è preso un grosso rischio | Pino Insegno il messaggio a Stefano De Martino

(Di domenica 18 agosto 2024) Viaggia col vento in poppa,, forte dei risultati di Reazione a catena, il game-show che conduce ogni giorno su Rai 1. E ora il conduttore si confessa nell'ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.ha parlato dei suoi progetti futuri e dei recenti cambiamenti in casa Rai, rimarcando l'impatto dell'addio di Amadeus, destinazione Nove. Dopo cinque anni di conduzione con un enorme successo di Affari Tuoi, il mitico gioco dei pacchi, e soprattutto del Festival di Sanremo, che ha macinato record, Amadeus cederà il posto aDee Carlo Conti. Sulla successione,ha affermato: “Desi èun bel". Già, il passaggio di testimone con Amadeus non sarà semplice. L'artista ha poi aggiunto un augurio sincero ai suoi colleghi: “ADee a Carlo Conti, va il mio in bocca al lupo speciale”.