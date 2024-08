Si apre uno squarcio nell' asfalto | le immagini della voragine

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) L'annunciato peggioramento meteo è arrivato e nel Napoletano si registrano i primi disagi per la forte pioggia. A Monte di Procida, in via Mercato di Sabato, si è aperta unain strada. L'area è stata transennata dai carabinieri in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono