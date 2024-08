San Candido uccide il padre e una vicina poi si spara | morto in ospedale Ewald Kuhbacher

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 agosto 2024) Èin, il 50enne sospettato di aver ucciso ile unaa San, in Alto Adige, dopo essersito alla gola prima del blitz dei carabinieri del Gis. L’uomo si era barricato in casa, dopo che questa notte aveva ucciso Waltraud Jud, 50 anni, che abita nello stesso palazzo. Nell’appartamento è stato trovatoanche Herman, ildel presunto killer, un ex guardiacaccia di 90 anni. Ma non è ancora chiaro se sia stato colpito per errore o per impedirgli dire. La lite e latoria Nella tarda serata di ieri 17 agosto, alcuni vicini di casa avevano sentito rumori di una lite all’interno dell’appartamento e una puzza di gas. All’arrivo dei pompieri, il 50enne hato alcuni colpi. In quella circostanza ha colpito Waltraud Jud che era uscita sul pianerottolo.