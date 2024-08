SABRINA CARPENTER svela la tracklist di SHORT N’ SWEET

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 agosto 2024)hato ladel nuovo album “N’” in uscita venerdì 23 agosto, già disponibile in preorder anche con cover alternativa in esclusiva sullo shop universal, e continua il successo del singolo “ESPRESSO” che è disco d’oro in Italia. Il successo estivo di “Espresso” e “Please Please Please” diIn attesa dell’uscita del nuovo album din’”, disponibile da venerdì 23 agosto, l’artista internazionale ha condiviso con il pubblico ladel disco che contiene, tra le altre, anche le hit di quest’estate “Espresso” e “Please Please Please”. Infatti, grande successo sta riscuotendo “Espresso”. Il nuovo progetto discografico è già preordinabile sullo shop di Universal nei formati CD, Vinile, Picture Disc e, da ieri, anche CD e Vinile con cover alternativa.