Ruota panoramica in fiamme durante un festival di musica rock in Germania | almeno 30 feriti

(Di domenica 18 agosto 2024) Nella sera di sabato 17 agostol'Highfield, un importante evento diindipendente, vicino Lipsia, in, due cabine di unahanno preso fuoco mentre l'installazione era in funzione con delle persone presenti. Ci sarebbero circa 30, di cui 18 sarebbero stati ricoverati in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute.