Romy Schneider Mireille Darc e le altre | le donne della vita di Alain Delon

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – Ai successiprofessionale persi sono legati in maniera inscindibile i clamori di quella privata: una lunga e tormentata storia d’amore con l’attrice, e poi tanti flirt che hanno fatto la gioia per decenni delle cronache scandalistiche, un solo matrimonio e tre figli nati da duediverse. Le vicende biografiche finirono per rendere ancora più avventurosa e seducente, agli occhi del grande pubblico, l’immagine dell’attore dalla faccia da angelo con la bellezza del diavolo, che divenne, sul finire degli anni Sessanta, emblematica dei personaggi amorali e privi di scrupoli protagonisti di certi polizieschi francesi. Fin dall’iniziosua carriera, nel 1957 aveva deliziato i cuori di attrici più o meno mitiche. Prima di tutte c’è stata Brigitte Auber, che conobbe all’età di 21 anni.