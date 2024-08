Roma Termini cadavere di una donna sui binari | circolazione sospesa ritardi fino a 150 minuti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 agosto 2024) È di una, non ancora identificata, il corpo ritrovato suinella stazionedi. L’autorità giudiziaria è arrivata in stazione e ha sospeso precauzionalmente lasuidall’1 al 10, per compiere tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Trenitalia fa sapere che alcuni treni subirannoanche gravi,a 150per ora. «I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenzaa 150e subire cancellazioni o variazioni», si legge nel comunicato, «alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza previstoa 90