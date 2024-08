Roberto De Zerbi è già re di Francia | manita all’esordio in Ligue 1

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 18 agosto 2024) Al debutto in1, il Marsiglia diDeha subito mostrato la sua forza travolgendo il Brest con un netto 5-1. Un risultato che non lascia spazio a dubbi: la squadra è già pronta per competere ai massimi livelli, dimostrando di avere le carte in regola per un ruolo da protagonista