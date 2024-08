Ritrovato lo zaino dello studente tedesco scomparso sul Gran Sasso | voleva fare un’escursione in solitaria

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 18 agosto 2024) Nel pomeriggio di sabato 17 agosto, in località Calderone, sul, in Abruzzo, è statolodi Lewin Weituschat, loin Italia per motivi di studio,dal 10 agosto. Agli amici aveva detto che sarebbe partito per un'escursione di qualche giorno sul