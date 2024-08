RISULTATI | SIW Superior Summer Tour 16 08 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Idello Show andato in scena Venerdì a Lido di Camaiore (LU): SIWVenerdì 16 Agosto – Lido di Camaiore (LU) SIWWILD TitleSwan (c) batte Alex Flash e mantiene il Titolo Federico Volta w/Vertigo batte Alex Mitidieri Ema Corsi batte Starboy SIWItalian ChampionshipRafael (c) batte Vertigo w/Federico Volta e mantiene il Titolo