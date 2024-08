Rimini piange Alain Delon | il film con Zurlini e quel ballo con Martina Colombari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Indimenticabile neldi Valerio, La prima notte di quiete, forse ilpiù ‘riminese’ tra tuttili girati in Riviera. Indimenticabile anchela sera del 7 settembre 1991, quando incoronò‘Miss Italia’ e le sussurrò: «Sei bellissima».la scomparsa di. L’attore francese, morto a 88 anni, fu lo straordinario protagonista deldiambientato in unaautunnale, malinconica e misteriosa: interpretò Daniele Dominici, professore arrivato aper fare il supplente al liceo classico. Iluscì nel 1972, e proprio di recente era stato proiettato in versione restaurata alla Corte degli Agostiniani. Quasi vent’anni dopo, fu proprioa incoronare‘Miss Italia’.