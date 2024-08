Ragazzino si lancia dal balcone | minacciato con un coltello da una coetanea

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Una lite tra due adolescenti rischia di trasformarsi in tragedia. Siamo in una comunità per minorenni in provincia di Agrigento. Un dodicenne si è gettato daldel primo piano di uno stabile finendo sul tetto di un garage e sfondandolo. Avrebbe compiuto il folle gesto perchécon