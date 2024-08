Ragazzina minaccia col coltello 12enne che si butta da balcone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Unadi 13 annicon ununche per paura sidaldel primo piano e finisce, sfondandolo, sul tetto di un garage. Il minorenne è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dove è stato ricoverato. Anche la tredicenne è stata portata in ospedale, a Palermo, per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. L'episodio è accaduto in una comunità per minorenni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Sull'episodio indagano i carabinieri, ma la, avendo meno di 14 anni, non è imputabile.