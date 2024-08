Raffica di missili tra Israele e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 18 agosto 2024) Raid dell’Idf in Libano e a Gaza. Ucciso anche un comandante della milizia sciita. Pioggia di razzi in risposta sul Nord dello Stato ebraico. Hamas rigetta la bozza di accordo Usa. Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Uk per il cessate il fuoco.