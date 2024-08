Piombino omaggia la ‘sua’ campionessa olimpica di Parigi Sara Fahr

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024)ladi2024,. Lo farà martedì 20 agosto in piazza Bovio dal titolo Ad Maiora on the wave in una serata dedicata alla danza, nel corso della quale ballerini professionisti si esibiranno in vari stili: dal tango argentino, alle danze latino americane, hip hop e break dance (in occasione anche del debutto di questa disciplina nella competizione a cinque cerchi), danza moderna e danza orientale. La 20Eventi ha deciso per l’occasione, dire, ladi pallavolo, piombinese di adozion, che, al suo rientro da, salirà sul palco per essere festeggiata e ricevere un ringraziamento istituzionale.