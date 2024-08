Papà e figlio in difficoltà sul Resegone intervengono i vigili del fuoco in elicottero | lo spettacolare salvataggio in volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Un uomo e ildi sette anni che sono andati a fare una escursione sul, in provincia di Lecco, hanno lanciato l’allarme perché si sono trovati ina 1700 metri di quota lungo il canale Cermenate in un luogo estremamente impervio. Per questo sono intervenuti con l’Drago 65 idelche hanno provveduto a individuarli e a portarli in salvo. L'articoloinsuldelin: loinproviene da Il Fatto Quotidiano.