Palestinese uccide guardia israeliana

(Di domenica 18 agosto 2024) 21.18 Un agente armato della sicurezza della coloniadi Kedumim, in Cisgiordania, è morto in ospedale dopo essere stato ferito a martellate da un assalitore:un operaioche è fuggito dopo avergli rubato l'arma. Lo fanno sapere fonti ospedaliere del Rabin Medical Center di Petah Tikva. Numerosi gli sforzi dei medici. La vittima era stata ricoverata in condizioni critiche ed era stato trasportato in ospedale con un'ambulanza militare. Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato la caccia all'uomo.