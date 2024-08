Padova-Feralpisalò oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per i sedicesimi di finale didi. Finalista in carica, la formazione patavina trova subito sul suo cammino un’avversaria di tutto rispetto, reduce dalla prima stagione della sua storia inB, da cui è stata retrocessa. I Leoni del Garda hanno superato 1-0 il Carpi nel primo turno, e ora puntano a ripetersi anche se la difficoltà dell’impegno è sicuramente maggiore., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 18 agosto alle ore 21.00 e non avrà una copertura televisiva in, ma sarà possibile guardare i gol e le migliori azioni della sfida con gli highlights di Sky Sport al termine del match. Sportface.