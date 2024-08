Orsolini non basta al Bologna | l’Udinese pareggia i conti al Dall’Ara!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024)-Udinese, valida per la prima giornata di Serie A, termina 1-1. I padroni di casa si portano avanti conma Giannetti. PARI – Ildi Vincenzo Italiano debutta per la prima volta in Serie A allo Stadio Renato, di fronte al proprio pubblico, nella sfida controKosta Runjaic. La sfida, andata in scena alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, è terminata con un pareggio. La squadra ospite parte bene, ma non riesce a mantenere lo stesso ritmo per tutta la prima frazione di gioco. Il, infatti, si rende molto spesso pericoloso, soprattutto con azioni che vedono Dan Ndoye protagonista. I rossoblù però riescono a concretizzare le occasioni create solo dopo la ripresa, quando al 48?mette a segno l’1-0. L’arbitro, però, annulla tutto: Freuler aveva controllato il pallone con un braccio.