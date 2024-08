Nomine | Renzi ' in Fdi troppo nervosismo da noi opposizione civile senza insulti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Le sorelle Meloni vedono i fantasmi? In questa domenica di agosto ci tocca rispondere alle aggressioni di Fratelli d'Italia e alle ansie da complotto della famiglia della premier". Lo scrive su X Matteo. "Il direttore de 'Il Giornale', Sallusti, ipotizza un complotto: 'Vogliono indagare Arianna Meloni'. In soldoni: la magistratura, una parte dei giornali e Italia viva si sarebbero messi d'accordo per organizzare un complotto e indagare Arianna per traffico di influenze. Vi immaginate? Io -prosegue l'ex premier- che organizzo complotti assieme ai giudici (io!) perché arrivi un avviso di garanzia a una delle sorelle della premier! E ovviamente da stamani quelli di Fratelli d'Italia rilanciano la notizia, a cominciare dal coordinatore Donzelli: segno evidente che è una strategia comunicativa preparata a tavolino". ""Delle due l'una.