Nomine | Paita ‘continueremo a interrogare Governo su ruolo Arianna Meloni’

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Ritrovarsi ad essere accusati di ordire fantomatici complotti giudiziari come hanno fatto Alessandro Sallusti e a ruota lo tato maggiore di Fdi è pura fantascienza. Lo è ancora di più se la vittima di certi attacchi è la sottoscritta: so cosa voglia dire il giustizialismo, l?ho provato sulla mia pelle quando sono stata ingiustamente accusata e processata per l?alluvione di Genova da cui sono stata assolta. E allora, furono proprio esponenti che oggi sono parlamentari di Fratelli d?Italia a usare contro di me l?arma del giustizialismo”. Lo scrive sui social la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia viva.