Napoli TUTTI a Verona per l’esordio di Conte | ecco QUANTI tifosi azzurri ci saranno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilsi appresta ad iniziare il proprio campionato allo stadio Bentegodi di, come capitò per il terzo Scudetto Ilè pronto alla prima di campionato. Dopo gli esordi di Inter e Milan, oggi tocca ai partenopei scendere in campo. Il destino ha riservato un esordio al Bentegodi che evoca dolci ricordi. Fu