MotoGP Davide Tardozzi | Bagnaia ha dimostrato perché ha il n 1 ma con Martin sarà un duello fino alla fine

(Di domenica 18 agosto 2024) C’è grande soddisfazione in Ducati e non potrebbe essere altrimenti. La scuderia di Borgo Panigale ha monopolizzato ancora una volta il podio in. Nel GP d’Austria sono state ben quattro le Rosse ai primi quattro posti, con l’affermazione di Francescoa precedere lo spagnolo Jorge, Enea Bastianini e l’altro iberico Marc Marquez. Perun week end molto produttivo, con 37 punti incamerati in classifica grazie alle vittorie nel GP e nella Sprint che gli hanno permesso di issarsi in vettagraduatoria iridata, con cinque lunghezze di margine su. Si profila, dunque, un confronto molto serrato tra i due, ma con Pecco che per il momento hala domenica di avere qualcosa in più. I 7 successi su 11 appuntamenti disputati la domenica la dicono lunga.