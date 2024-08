Monza infortunio DJURIC | ecco QUANDO torna il centravanti dei brianzoli Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 agosto 2024) L’di Milantiene in apprensione ilche sta facendo a meno del proprioUn inizio di stagione difficile per Milan, attaccante delche già in occasione del match di Coppa Italia col Sudtirol non è stato in grado di scendere in campo per unal costato. Essendo anche