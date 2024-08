Marco Respinti | la Disneyland della libertà che fa infuriare Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) C'è un uomo che per sfuggire al regime neo-post-nazional-comunista di Pechino si è esiliato in Nuova Zelanda e che per ricordarne al mondo gli orrori si è comperato un pezzo di deserto americano, a due passi da una base dei marine, popolandolo con l'arte. Si chiama Chen Weiming, scultore. Nella suadel totalitarismo non c'è niente di cui divertirsi. Dall'ottobre 2018 si chiama Liberty Sculpture Park. Il letteringscritta, fra montagne da film e cespugli di salsola, fa eco alla più famosa «Hollywood», ma, invece di fabbricare sogni, ricorda incubi. A due ore di macchina (veloce) da Los Angeles verso nordest sulla Interstate 15, a metà strada per Las Vegas, c'è il cuore del Mojave Desert.