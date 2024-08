Lotta i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 17 | due azzurrini ad Amman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Si terranno da domani, lunedì 19, a domenica 25 agosto i17 di, in programma ad, in Giordania: l’Italia sarà rappresentata da due atleti, uno nello stile libero ed uno nella femminile, mentre non ci sarannonella greco-romana. Iper la manifestazione iridata di categoria sono lo stileliberista Riccardo Bonanno, impegnato nella categoria di peso dei -65 kg, e latrice Juliana Catanzaro, anch’ella impegnata nella categoria di peso dei -65 kg. I duesaranno seguiti dal tecnico Igor Nencioni. Il programma del torneo prevede le fasi eliminatorie fino alle semifinali nella prima giornata e ripescaggi e finali in quella successiva: Juliana Catanzaro farà il proprio esordio mercoledì 21, con eventuali finali giovedì 22, mentre Riccardo Bonanno sarà in gara venerdì 23, con eventuali finali sabato 24.