L’operazione Kursk è un successo che non contribuirà alla pace | parla l’ex advisor militare dell’Ucraina

(Di domenica 18 agosto 2024) L’intervista di Fanpage.it al colonnello delle forze speciali Usa Liam Collins, che ha contribuito al rinnovamento delle forze armate di Kyiv: “L’attacco costringerà la Russia a cambiare i suoi piani e potrebbe fiaccarne la volontà bellica, ma per ora non ci sono negoziati in vista”. L’offensiva “sarà limitata nel tempo”. E la centrale nucleare di“non è un obiettivo”.