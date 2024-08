LIVE VERONA-NAPOLI | due sorprese negli undici azzurri le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) La diretta testuale deldella prima giornata di Serie A tra: ledi Paolo Zanetti e Antonio Conte E’ l’esordio in campionato per Antonio Conte da allenatore dele arriva in un momento delicato, nel pieno del calciomercato, con tanti elementi in rosa che probabilmente tra due settimane saranno già altrove. Come per l’anno dello Scudetto, la prima giornata è al Bentegodi. Sarà di buon auspicio? La vigilia del match è stata caratterizzata dalla conferenza-sfogo di Antonio Conte. Il mister ha rivelato di esser rimasto sorpreso negativamente da alcune situazioni e che lo Scudetto è stato un tranello che “butta fumoocchi”. Ha ribadito più volte che la squadra dovrà dare il massimo e che tutti nel club devono superare i propri limiti. Insomma, il quadro dipinto dal tecnico non sembra essere dei migliori.