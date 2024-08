LIVE Sinner-Zverev ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | si riprende a giocare Azzurro dopo il set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

22:15 Ripreso il gioco sul centrale, sono al terzo Pegula e Badosa. Poi! 21:30 Non sembra ci possa essere un miglioramento significativo prima di mezzanotte. Vi aggiorniamo! 20:50 PIOVE! Sul centrale digiocatrici negli spogliatoi sul Pegula-Badosa 6-2, 3-4. Lo sroscio, dalle previsioni, sembra poter essere corposo e duraturo. Vedremo se ci sarà modo dire prima delle 19 locali (l'una italiana), ora in cui la perturbazione pare dover abbandonare il cielo dell'Ohio. 20.05 Avanti! 6-2 Pegula su Badosa, chi vince sfida Sabalenka in finale a(nb 21) tocca a!!!!!!!!!!!!!! 19:10 Sabalenka b. Swiatek 6-3, 6-4! Adesso Pegula-Badosa e poi!! Buonasera e bentrovati alladel match tra Jannike Alexander, valido per le semifinali del Masters1000 di