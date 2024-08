Lazio-Venezia 3-1 in rimonta buona la prima per Baroni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) –laper ladiche sconfigge 3-1 inilallo stadio Olimpico. Al vantaggio dei lagunari con Andersen al 3? rispondono Castellanos all’11’, Zaccagni su rigore al 44? e l’autogol di Altare all’81’.la prova dei biancocelesti che dopo lo spavento iniziale prendono in mano la partita con autorevolezza conquistando meritatamente i primi tre punti della stagione. Inizio choc di partita per i padroni di casa che passano in svantaggio dopo soli 3?: su una rimessa laterale di Sverko direttamente in area Rovella pasticcia nel tentativo di allontanare e regala palla a Ellertsson, bravo ad appoggiare per Andersen: destro a giro che supera Provedel. Dura 8 minuti il vantaggio dei lagunari.