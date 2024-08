Ladri in azione a Nusco Montella e Torella Dei Lombardi messi in fuga dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo segnalun’Audi A3 è stata intercettata daidella Compagnia disull’SS7 Ofantina Bis ed è stata sequestrata Rimane costante l’attenzione e la vigilanza deidel Comando Provinciale di Avellino nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, anche attraverso l’impiego di personale in divisa ed in abiti civili, pianificandoli in base a fasce orarie e luoghi “sensibili” preventivamente individuati in base al possibile modus operandi utilizzato dai malfattori. Nella tarda serata di ieri, infatti, nei comuni dideiun’Audi A3 è stata intercettata daidella Compagnia disull’SS7 Ofantina Bis ed è stata sequestrata.