La storia di Andrea il docente che aiuta i precari a trovare la cattedra | Il 90% degli errori è dovuta a scarsa conoscenza della normativa e alla compilazione errata

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 18 agosto 2024)Manti, 43 anni, professore di Arte e Immagine, è diventato una sorta di celebrità tra gli insegnanti. Non per le sue lezioni in classe, ma per il suo impegno nel gruppo Facebook "Docentinelle GPS e GI di Bologna", un punto di riferimento per migliaia di docenti alle prese con la giungla burocratica del mondoscuola. Ecco la suasu La Repubblica. L'articolo Ladi, ilchela: “Il 90%” .