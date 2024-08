La figlia portata via dalla corrente lui cerca di salvarla ma annega | muore 50enne

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 18 agosto 2024) Un turista olandese di 50 anni èto la notte scorsa in Francia, a Lège-Cap-Ferret, vicino a Bordeaux. L'uomo, che era in vacanza con la famiglia nella zona della spiaggia del Grand Crohot, rinomata meta turistica francese, si era tuffato in acqua per soccorrere la, che era stata