La Farnesina a Wizzair | Recuperi i 200 italiani

(Di domenica 18 agosto 2024) Laha chiesto al comando generale della Guardia di Finanza d’intervenire rapidamente sulla compagnia aereache dal 15 agosto ha lasciato 200 passeggeria Madeira senza protezione dopo la cancellazione di un volo per Roma. In questi giorni il vettore è risultato irraggiungibile dai passeggeri lasciati allo scalo di Madeira che provavano a chiedere di accelerare l’invio di un nuovo velivolo per il rientro in Italia.