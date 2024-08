Koblenz-Wolfsburg lunedì 19 agosto 2024 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 18 agosto 2024) Se non è l’anno zero poco ci manca per ildi Hasenhuettl, reduce da una stentata salvezza e voglioso di ripartire trovando quell’allenatore in grado di ripetere il biennio di Glasner. La stagione dei biancoverdi riparte da, nel primo turno di DFB Pokal, contro la squadra locale attualmente militante in Oberliga, da dove è retrocessa nella scorsa stagione. InfoBetting: Scommesse Sportive e