Juventus-Como Thiago Motta oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi, alla vigilia della sfida valida per la prima giornata di Serie A 2024/25 tra. Esordio stagionale per i bianconeri, che vogliono dare il via al nuovo ciclo con una vittoria per mettere in chiaro fin da subito le proprie intenzioni. Dall’altra parte arrivano i lariani neopromossi, sull’onda dell’entusiasmo per il ritorno nella massima serie dopo più di vent’anni. Ladisi terrà presso la saladell’Allianz Stadium alle ore 13.00 di domenica 18 agosto, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTAin, tv eSportFace.