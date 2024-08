Iscrizioni all’asilo il Comune prevede delle agevolazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) L’amministrazione comunale di Cupra Marittima rende noto che entro le ore 12 del 30 agosto è possibile presentare domanda per l’assegnazione di 4 posti a prezzi agevolati presso l’asilo nido ’Marabimbi’, secondo una graduatoria crescente Isee dei richiedenti. Il posto è riservato ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, appartenenti a famiglie residenti neldi Cupra, aventi almeno un genitore impegnato in attività lavorativa, fatta eccezione per i nuclei familiari mono parentali. Possono fare domanda tutti quelli che posseggono la cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione europea con un reddito Isee del proprio nucleo familiare non superiore a 17mla euro.