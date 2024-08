In fiamme il tetto della Somerset House Opere salvate dal rogo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Quadri di inestimabile valore di Monet, Cezanne, Van Gogh e altri artisti sono stati messi in salvo ieri pomeriggio dopo che oltre 100 vigili del fuoco e 15 autopompe sono intervenuti per spegnere l’incendio divampato sulfamosasul lato sud dello Strand a Londra, una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali. Alcune riprese dal centrocapitale britannica hanno mostrato una densa nube di fumo sopra l’edificio che si estende per circa 180 metri lungo le rive del fiume Tamigi e vicino al Waterloo Bridge. Per spegnere l’incendio, la cui causa non è stata ancora accertata, sono stati mobilitati 125 vigili del fuoco, impegnati per ore a contenere le, spente poi nel tardo pomeriggio. Al momento non si conosce l’entità dei danni.