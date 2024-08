Il Congo smonta l’Oms | Mpox? Lo gestiamo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 18 agosto 2024) Mentre le Ong lamentano la carenza di farmaci immunizzanti, un ricercatore di Kinshasa ridimensiona l’allarme: «Quelli nati dopo il 1980 non hanno coperture, però qui facciamo i conti con questa malattia già da tempo e i sanitari sanno come comportarsi». Il prof Giovanni Rezza si lascia scappare che a Big Pharma serve un motivo per produrre le dosi. Lo speciale contiene due articoli.