Il 23 agosto la X edizione della Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615

(Di domenica 18 agosto 2024) Si terrà il prossimo 23la decimaladidel, evento emblematicostoriacittà tirrenica. Venerdì 23alle ore 11:30 si terrà nella sala dell’Antico Sedile la conferenza stampa durante la quale verranno consegnate le targhe “Antichità, Bellezza e Nobiltà” a personalità che si sono contraddistinte in questi temi. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, nel centro storico cittadino inizierà il corteo degli Archibugieri del Santissimo Sacramento di Cava de’ Tirreni che per la terza volta saranno protagonisti adi una sorprendente rievocazione. Alle ore 18:00torna libera! Ad annunciare l’avvenutadalle mire dispotiche del Principe di Scilla sarà l’arrivo dei giuristi Lauro, d’Aquino e Pelliccia in Piazza Ercole.