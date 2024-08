Hamas respinge la proposta di tregua | Troppe condizioni poste da Netanyahu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – In una dichiarazione ufficiale,ladi mediazione discussa a Doha nel fine settimana. Secondo''pone nuovee richieste'' per ostacolare i colloqui e prolungare la guerra a Gaza. Lo riporta The Times of Israel. La dichiarazione afferma che l'ultimasostenuta dagli Usa è allineata alle richieste di Israele, sottolineando l'insistenza che le forze israeliane rimangano nel Corridoio di Filadelfia, nel valico di Rafah e nel Corridoio di Netzarim. Il gruppo accusa anchedi aver introdotto nuoveper il rilascio degli ostaggi. "Riteniamopienamente responsabile per aver ostacolato gli sforzi dei mediatori e per aver ostacolato un accordo", afferma, aggiungendo che il primo ministro è responsabile della vita degli ostaggi tenuti in ostaggio.