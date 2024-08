Giovane trovato semi decapitato giallo in Alto Adige

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 18 agosto 2024) Il corpo di uncon la testa quasi decapitata, morto probabilmente dissanguato. È unla fine violenta di unatesino tra i 20 ed i 30 annisenza vita in una zona di alpeggio sopra Terento, in val Pusteria in, la mattina di domenica 18 agosto. Il sopralluogo condotto dai carabinieri ed i primi elementi raccolti non sono stati sufficienti per delineare un quadro chiaro.